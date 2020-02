Wałbrzych: Parafia na Podzamczu będzie wydawać posiłki dla najbardziej potrzebujących.

Na Podzamczu mieszka wielu starszych ludzi, a kiedy odwiedzałem ich podczas kolędy, spotkałem sporo takich, którzy z trudem wiążą koniec z końcem… A ci, którzy po śmierci współmałżonka zostali sami, często skarżyli się, że są po prostu głodni. Czynsz i lekarstwa pochłaniają tyle, że na jedzenie nie starcza – opowiada nam Ksiądz Jan Gargasewicz.

To dlatego postanowił temu zaradzić i otworzyć jadłodajnię. Zostały zakupione kotły do gotowania, profesjonalne zmywarki, lodówki, zaadaptowane pomieszczenie. Sama kuchnia robi duże wrażenie. W planach jest wydawanie kilkudziesięciu talerzy zupy. - Z wkładką mięsną – ma nadzieję proboszcz Gargasewicz. Nawiązał w tym celu współpracę z siecią dyskontowych sklepów, dzięki niej będzie zabierał ze sklepów żywność, której kończy się data ważności, a która świetnie nadaje się jeszcze do spożycia. Jadłodajnia przeszła odbiory sanepidu i można przyjść na ciepły posiłek.