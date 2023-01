Wałbrzych: Park im. Tadeusza Kościuszki w Sobięcinie zasypany śniegiem. Zobaczcie zdjęcia!

Biały puch przykrył też parki, w tym ten w Sobięcinie

Atak zimy, który nastąpił na naszym terenie w nocy z piątku na sobotę (20 – 21 stycznia) odmienił błyskawicznie ulice, place, skwery, parki. Biały puch sprawił sporo problemów kierowcom, ale przykrył też między innymi drzewa, krzewy, ławki, alejki w parkach. Tak jest oczywiście również w najstarszym parku w mieście – Parku imienia Tadeusza Kościuszki, znajdującym się w dzielnicy Sobięcin. Powstał on w 1837 roku, po wydzieleniu fragmentu lasu. Był pierwszym publicznym parkiem, wtedy w pobliżu ówczesnego Waldenburga.

W parku w Sobięcinie rosną kasztany jadalne

Park wpisany obecnie do rejestru zabytków jest niewielki, bo zajmuje powierzchnię zaledwie 5.42 ha. Przez park prowadzi ul. H. Jordana, a przy niej jest pomnik Mikołaja Kopernika. To miejsce interesujące o każdej porze roku. Rosną tam interesujące gatunki drzew i krzewów – między innymi kasztan jadalny. Jest plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu. Wszystko otula teraz śnieżny puch. Zobaczcie zdjęcia. Ale warto tam zajrzeć. Można to zrobić i po zmroku, a park jest oświetlony.