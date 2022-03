Wałbrzych: Park w Rusinowej w słoneczny dzień. Zobaczcie zdjęcia! Idealne miejsce na popołudniowy spacer Paweł Gołębiowski

Już za kilka dni 21 marca – pierwszy dzień wiosny. Ale w parku w wałbrzyskiej dzielnicy Rusinowa już troszkę czuć w powietrzu wiosnę, zwłaszcza w tak słoneczne dni, jak dzisiaj. Warto zacząć tydzień od spaceru, a ta okolica jest do tego idealna. Spacer to świetna forma ruchu i wstęp idealny wstęp do intensywniejszej aktywności fizycznej. Zobaczcie zdjęcia.