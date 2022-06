Wałbrzych: Parki kieszonkowe na Podgórzu oficjalnie otwarte! Zdjęcia

W Wałbrzychu oficjalnie otwarto park kieszonkowy, który powstał w pobliżu kamienic przy ul. Niepodległości 14-16 oraz ul. Piotra Skargi 35, 39-39A. Jest tam sporo zieleni, także m.in. urządzenia do ćwiczeń, ławeczki. Teren jest ogrodzony. To jeden z czterech takich parków wybudowanych w ostatnich miesiącach w dzielnicy Podgórze.

– Te parki powoli już funkcjonują. Od pewnego czasy były częściowo dostępne. Wykonywane są jeszcze tylko prace uzupełniające – mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

Takie prace to np. zamontowanie w parku przy ulicy Drzymały (był pierwszym otwartym) urządzeń do ćwiczeń. Zamontowano je na prośbę mieszkańców. Bardzo ważne było też zamontowanie we wszystkich parkach monitoringu. Niestety, zwłaszcza kiedy zapadał zmrok, niszczone były elementy wyposażenia. Dlatego ogólnodostępne parki były jednak dotychczas na noc zamykane. Być może to się zmieni.