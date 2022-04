Wałbrzych: Pierwsze starcie półfinału w walce o ekstraklasę dla Górnika Trans.eu Wałbrzych!

Koszykarze Górnika Trans.eu Wałbrzych w pierwszym meczu półfinału play-off I ligi pokonali na swoim boisku 80:69 Sensation Kotwicę Kołobrzeg. Pojedynek w hali Aqua Zdroju zaczął się po myśli gości, którzy pierwszą kwartę wygrali 28:19. Po drugiej części spotkania wałbrzyszanom udało się zmniejszyć dystans tylko o jeden punkt. Trzecia i czwarta kwarta należały już jednak do podopiecznych trenera Łukasza Grudniewskiego. W hali w Wałbrzychu było zatem wszystko czego życzą sobie gospodarze – wspaniała oprawa spotkania z m.in. konfetti i papierowymi taśmami, świetna atmosfera, gorący doping kibiców, walka i zwycięstwo.

Następny pojedynek tych drużyn, ponownie w Aqua Zdroju, już w niedzielę, 1 maja o godz. 17.30, a następnie jeden lub dwa mecze (7 - 8 maja) w Kołobrzegu.

Rywalizacja toczy się bowiem do trzech zwycięstw. Jeśli po czterech spotkaniach byłby remis to zespoły powrócą na decydujący mecz do Wałbrzycha (11 maja).