Wałbrzych: Pierwsze zdarzenie drogowe na Europejce! Czy można było mu zapobiec?

Pierwsza kolizja na Europejce. Nie żyje sarna

30 października po godz. 18 na Europejce doszło do kolizji. - Doszło do najechania na zwierzynę leśną. Kierującemu Fordem Mondeo nic się nie stało. Zwierzę nie przeżyło - wyjaśnia Marcin Świeży z MKP w Wałbrzychu.

Do zdarzenia doszło na drodze za kładką dla pieszych przy węźle Żeromskiego w kierunku Piaskowej Góry. Przed budową obwodnicy od tego miejsca aż po wzgórze Gedymina okolice nowej drogi porastał las. Przy węźle Żeromskiego w miejscu kolizji jeszcze trzy lata temu był leśny zagajnik, popularne miejsce spacerowe mieszkańców. Trudno wykluczyć, że nie był to też szlak leśnej zwierzyny.