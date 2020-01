Wałbrzych: Plan włamania do jubilera nie był skomplikowany. Ruszył na nie z młotkiem [ZDJĘCIA]

W niecałą godzinę po zdarzeniu do policyjnego aresztu trafił 41-letni mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego. Mężczyzna podejrzewany jest o włamanie do jubilera i kradzież zegarków oraz biżuterii wartości prawie 120 tysięcy złotych. Do zatrzymania doszło dzięki reakcji wracającego do domu po służbie kierownika dzielnicowych, który mając wiedzę o zdarzeniu, zauważył podejrzane auto i przekazał informację swoim kolegom pełniącym służbę na mieście.

Do zdarzenia doszło wczoraj (7 stycznia) przed godz. 22. Do Galerii Handlowej wszedł ubrany na czarno mężczyzna z kapturem na głowie. Młotkiem wybił szybę w sklepie jubilerskim i z gabloty wystawowej zabrał złote zegarki, bransoletki z diamentami, naszyjniki oraz pierścionki. Sprawca wybiegł z Galerii, wsiadł do samochodu osobowego BMW i uciekł w kierunku dzielnicy Sobięcin. Na miejsce skierowano natychmiast policyjne patrole, które rozpoczęły penetrację terenu.

W tym samym czasie do domu, po służbie jechał Kierownik Rewiru Dzielnicowych z Komisariatu Policji w Boguszowie Gorcach. Mając wiedzę o zdarzeniu, na drodze zauważył samochód BMW, którym mógł poruszać się podejrzewany o włamanie do jubilera. Jadąc za nim przekazał informację o kierunku jazdy BMW najbliższemu policyjnemu patrolowi. Samochód, kierowany przez prawdopodobnego sprawcę, zatrzymał się na polnej drodze, na obrzeżach miasta.