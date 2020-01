Wałbrzych: Pół tysiąca nowych miejsc pracy w Toyocie

W związku z nowymi projektami już od jesieni ubiegłego roku Toyota prowadzi rekrutację do działu utrzymania ruchu osób z doświadczeniem jako automatycy, mechatronicy, elektrycy. To praca przeznaczona dla osób z minimum zawodowym wykształceniem i doświadczeniem. Kandydat do działu utrzymania ruchu powinien potrafić czytać rysunek techniczny oraz schematy elektryczne, znać zagadnienia z wybranego obszaru: programowanie CNC, elektryka, pneumatyka, mechanika i pokrewne. Część stanowisk przeznaczonych jest dla osób bezpośrednio po szkole technicznej, którzy mają wysoką wiedzę teoretyczną ale brakuje im praktyki. Praca odbywa się w systemie 12-godzinnym co oznacza, że pracownik pracuje mniejszą liczbę dni w tygodniu niż w systemie 8-godzinnym.

W przypadku pracowników produkcyjnych rekrutacja ruszy w drugiej połowie bieżącego roku i potrwa około dwóch lat. Toyota będzie szukać osób na wszystkie obszary produkcyjne czyli linie kuźni, odlewni, obróbkę mechaniczną, montaż oraz logistykę wewnętrzną. Oferta skierowana będzie dla osób z wykształceniem zawodowym lub średnim oraz predyspozycjami do pracy w danym obszarze.