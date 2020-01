Wałbrzych: Policja poszukuje zaginionego mężczyzny

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu poszukują zaginionego Zbigniewa TRUCHAN. Mężczyzna 06.01.2020r. wyszedł z domu i do chwili obecnej nie wrócił, jak również nie nawiązał kontaktu z rodziną. Zaginiony ma 67 lat, ok. 150 cm wzrostu, jest bardzo szczupłej budowy ciała, włosy krótkie siwe. Ubrany był dżinsowe spodnie, czarną kurtkę, czarną wełnianą czapkę. Posiada przy sobie portfel z dokumentami, klucze do mieszkania i inhalator.

W przypadku napotkania lub posiadania jakichkolwiek informacji o zaginionym prosimy o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Wałbrzychu, tel. 74 84 20 213 w godz. 7.30-15-30 lub bezpośrednio z prowadzącym sprawę pod numerem telefonu 691 697 799.