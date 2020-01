Wałbrzych: Policjanci przyłapali troje mieszkańców na kradzieży prądu

Wałbrzyscy policjanci, tylko wczoraj (czwartek, 2 stycznia), zatrzymali na gorącym uczynku kradzieży prądu troje mieszkańców naszego miasta. Przypominamy, że nielegalne podłączenie się do instalacji elektrycznej z pominięciem urządzeń pomiarowych jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do 5 lat. Na sprawcy takiej kradzieży ciąży także obowiązek uiszczenie opłaty za nielegalny pobór energii, której wysokość może wynieść od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Wczoraj wałbrzyscy policjanci weryfikując otrzymane informacje trafili do trzech mieszkań na terenie Wałbrzycha, gdzie ujawnili nielegalnie przyłącza do instalacji elektrycznej z pominięciem urządzeń pomiarowych. Tym „sprytnym” sposobem troje zatrzymanych doprowadziło prąd do swoich mieszkań. Do zlikwidowania nielegalnych przyłączy zostali wezwani pracownicy firm dostarczających energię, którzy dokonali również stosownych pomiarów.

Przypominamy, że kradzież prądu, zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ponadto sprawcy będą musieli uregulować także naliczoną przez dostawcę opłata za nielegalny pobór, którego wysokość wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Nielegalne przyłącza to również zagrożenie dla bezpieczeństwa osób mieszkających w danym budynku. W wielu przypadkach kradzież prądu wiąże się z uszkodzeniem instalacji elektrycznej. To z kolei jest częstą przyczyną pożarów bądź porażenia prądem nie tylko osób nielegalnie pobierających energię elektryczną, lecz również osób mieszkających w sąsiedztwie.