Wałbrzych: Policjanci sprawdzają czy autobusy nie są przepełnione

Całkiem nieźle wypadła przeprowadzona wczoraj (8 kwietnia) akcja wałbrzyskiej policji. Policjanci sprawdzali czy autobusy jeżdżące po trerenie miasta i powiatu nie są przepełnione. Sprawdzono blisko 100 pojazdów i nie stwierdzono nieprawidłowości. Przypomnijmy, że w zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje zasada - tylu pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w autobusie.

Dotyczy to również pojazdów, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, także tych funkcjonujących w transporcie niepublicznym – np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników.

Jeżeli np. w busie jest 20 miejsc, to może tam jednorazowo wejść maksymalnie 10 osób.

– Oczywiście policjanci podczas służby sprawdzają także, czy podróżni – także samochodami osobowymi - nie łamią warunków kwarantanny, bądź czy nie przemieszają się po mieście łamiąc przepisy porządkowe zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii – informują w wałbrzyskiej policji.