Wałbrzych: Policjanci wykryli pierwsze samochody z cofniętymi licznikami

Przez ostatnie dwa dni policjanci z Wałbrzycha ujawnili trzy samochody osobowe z cofniętymi licznikami przejechanych kilometrów. Aż 114 tysięcy kilometrów mniej niż podczas ostatniego badania technicznego miał na liczniku zatrzymany do kontroli Renault Megane. Obecnie mundurowi ustalają jak doszło do zmiany wskazań drogomierza i kto jest za to odpowiedzialny. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami za zmianę stanu licznika lub inne działania mające wpływ na jego prawidłowy pomiar grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Pierwszego dnia tego roku weszły w życie przepisy dotyczące nowych kontroli drogowych. Obecnie policjanci mają obowiązek sprawdzenia i udokumentowania stanu licznika w kontrolowanego pojazdu. Wszelkie ujawnione zmiany w stanie licznika lub inne nieprawidłowości wpływające na jego pomiar podlegają karze. Przekonało się już o tym troje mieszkańców Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego.