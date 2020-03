Wałbrzych: Pomimo pandemii budowniczowie Dworca Śródmieście nie zwalniają tępa prac.

Rozkopali Piaskową Górę, sprawdzamy na jakim etapie jest remont Nałkowskiej w Wałbrzychu [ZDJĘCIA]

Jeśli wszystko będzie szło bez niespodzianek, to już w lipcu władze miasta przetną wstęgę na Nałkowskiej w Wałbrzychu, a my będziemy jeździć równą, ładną drogą. Tymczasem zaglądamy na plac budowy, zobaczcie co już zostało zrobione. Na remont Urząd Miejski w Wałbrzychu pozyskał d...