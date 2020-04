Wałbrzych pomoże lokalnym mikro i małym przedsiębiorstwom

Mikro i małe przedsiębiorstwa z Wałbrzycha mogą liczyć na dodatkową pomoc ze strony miasta. Urząd Miejski, prezydent Roman Szełemej i radni Rady Miejskiej przygotowali pakiet ulg nazwany „Wałbrzych pomaga przedsiębiorcom”. Obejmuje on opłaty czynszowe i podatek od nieruchomości. Przedsiębiorcy, którzy znajdą się w trudnej sytuacji finansowej z powodu epidemii, będą mogli liczyć na pomoc jak możliwa jest w obecnym stanie prawnym.

– Kryzys, który dotknął cały świat, dotyczy również życia gospodarczego w naszym mieście. Zależy nam, żeby te przedsiębiorstwa przetrwały. Jest ich w Wałbrzychu ponad 13 tysięcy. Dają zatrudnienie wielu mieszkańcom – mówi Romam Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

Dodaje, że miejski program jest uzupełnieniem rządowej tarczy antykryzysowej.

Zatem:

CZYNSZE NAJMU

1. Najemcy lokali należących do gminy, którzy prowadzą działalność jaka została objęta zakazem wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego i zawiesili działalność gospodarczą zostaną zwolnieni z czynszu za ten okres (do trzech miesięcy). Zwolnienie z czynszu wyłącznie na wniosek zainteresowanego podmiotu.

2. Najemcy lokali należących do gminy, którzy prowadzą działalność jaka została objęta zakazem wynikającym z w/w rozporządzenia, ale nie zawiesili działalności (np. restauracje z posiłkami na wynos) i zadeklarują utratę przychodów o minimum 30 %. Zmniejszenie opłat za czynsz (na wniosek zainteresowanego podmiotu).

3. Pozostali najemcy lokali należących do gminy, którzy prowadzą działalność nie objętą rozporządzeniem , a odnotowali (i zadeklarowali) znaczący spadek przychodów. (o minimum 30%) Indywidualna ocena sytuacji po złożeniu wniosku.

CZYNSZ DZIERŻAWNY

Miasto Wałbrzych na wniosek mikro lub małych przedsiębiorców, może udzielić ulg w spłacie należności z tytułu czynszu dzierżawnego na podstawie Uchwały nr XLV/552/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wałbrzych lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3,4 i 13 ustawy o finansach publicznych oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych. Udzielnie ulgi nastąpi wyłącznie na wniosek zainteresowanego podmiotu po zadeklarowaniu utraty przychodów o minimum 30 %.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z Ordynacją Podatkową – w uzasadnionych społecznie sytuacjach – prezydent może dokonać odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia podatku od nieruchomości. Decyzja Prezydenta dotyczy może wyłącznie przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność jaka została objęta zakazem wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego i zadeklarowali spadek obrotów o minimum 50%.

WINDYKACJA

Windykacja tytułów egzekucyjnych (np. w spłaty rat rozłożonych w czasie w wyniku podpisanych z miastem porozumieni). Ograniczenie prowadzenia egzekucji w stosunku do podmiotów nie zalegających z opłatami, które znalazły się w trudnej sytuacji spowodowanej wprowadzeniem stanu epidemii, poszukiwanie nowych (indywidualnych dla każdej sprawy) rozwiązań. Wyłącznie na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Infolinia dla przedsiębiorców: 74 66 55 293, 74 66 55 365 (czynna w godz. 7.30 – 15.30) Szczegóły dostępne na stronie internetowej (od 02.04.2020 r): http://www.walbrzych.eu e-mail: pomocfirmom@um.walbrzych.pl

Infolinia i strona internetowa beda czynne od 2 kwietnia.