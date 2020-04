Wałbrzych: Popularne maski do nurkowania ochronią lekarzy przed koronawirusem.

Specjalne maski do nurkowania chcą używać medycy z wałbrzyskiego szpitala. Chodzi o to, by stosować je zamiast maseczek chirurgicznych do ochrony personelu medycznego. Pomysł na wykorzystanie masek do nurkowania narodził się we Włoszech. Stosują je niektóre szpitale w Polsce. Aby maska nadawała się do kontaktu z chorym, trzeba ją adoptować. Łączymy ją z filtrem oddechowym do respiratorów za pomocą łącznika wydrukowanego z technologii 3D. W ich tworzeniu pomagają młodzi inżynierowie z jednych z wrocławskich centrów badawczych.

