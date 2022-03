Wałbrzych: Poszukiwany wpadł, bo lubił głośno posłuchać muzyki!

– Podczas wykonywanych czynności funkcjonariusze ustalili się, że mężczyzna znajdujący się w mieszkaniu jest poszukiwany przez policjantów kryminalnych z „jednostki”. Okazało się, że to właśnie 28-latek 24 listopada 2021 roku najpierw zabrał z półek sklepowych jednej z wałbrzyskich drogerii perfumy o łącznej wartości ponad 400 złotych, a następnie uciekając zaatakował interweniującego pracownika ochrony – informują w wałbrzyskiej Policji.

Wałbrzyszanin został zatrzymany i noc spędził w jednej z cel wałbrzyskiej komendy.

Następnego dnia przyznał się do popełnionego czynu i złożył wyjaśnienia. Prokurator Rejonowy w Wałbrzychu zastosował w stosunku do mężczyzny środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego i zakazu zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzonym. 28-latkowi za kradzież rozbójniczą grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.