Wałbrzych: Poważny wypadek na Wrocławskiej. Zdjęcia z akcji ratowniczej.

Przed przejściem dla pieszych na wysokości kościoła przy ulicy Wrocławskiej doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się Nissan typu SUV i Alfa Romeo. W wyniku zderzenia kierujący Alfą został zakleszczony we wraku samochodu. W poszkodowany podejrzeniem urazu kręgosłupa został odwieziony do szpitala. Na chwilę obecną nie są znane przyczyny wypadku.

