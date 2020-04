Wałbrzych: Ratusz nie przekazuje danych mieszkańców

Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej informuje, że miasto nie przekaże Poczcie Polskiej danych osobowych mieszkańców. – Nie są to obecnie sprawy najważniejsze, ale wiele osób pyta o to. Na dzisiaj nie ma jednak podstawy prawnej do tego typu działań – wyjaśnia prezydent. Przypomnijmy, że chodzi o dane ze spisu wyborców. Roman Szełemej dodaje, że ich stanowisko nie zmieni się do chwili, aż nie otrzymają mocnego uzasadnienia, które będzie akceptowalne przez prawników urzędu miejskiego. A już od poniedziałku 4 maja urząd będzie bardziej otwarty dla interesantów. Ostatnio kontakty urzędników z mieszkańcami były głównie telefoniczne i drogą internetową. – Przyzwyczailiśmy się do tego i próbujmy z tego korzystać nadal. To wygodne dla wszystkich – zachęca prezydent Szełemej. Informuje też, że w najbliższych dniach zacznie kursować trochę więcej autobusów miejskich. – Zachęcam też do kontaktowania się z lekarzami naszego szpitala. Ortopedia, kardiologia, okulistyka i onkologia działają – mówi. Wyjaśnia, że w czasie pandemii koronaworusa nie należy zapominać o leczeniu różnych schorzeń.