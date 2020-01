Wałbrzych: Remont ulicy Nałkowskiej. Gdzie parkować? (ZDJĘCIA)

Ruszył remont ulicy Nałkowskiej. Nie przejedziecie od skrzyżowania z ulicą Makuszyńskiego w kierunku do marketu B1. Mieszkańcy okolicznych bloków byli zmuszeni do zmiany miejsca pakowania swoich samochodów. Piaskowa Góra już nie posiada wolnych miejsc parkingowych. Można odnieść wrażenie, że mieszkańcy nie mają co liczyć na pomoc.

