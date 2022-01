Wałbrzych: Rok 2021 był rekordowym dla biletu „Explore Wałbrzych"!

Rośnie zainteresowanie biletem „Explore Wałbrzych". To wspólny bilet do największych atrakcji turystycznych miasta: Zamku Książ, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Palmiarni oraz Muzeum Porcelany. Jest w atrakcyjnej, niższej cenie i obowiązuje przez 12 miesięcy. W 2021 roku sprzedano rekordową ilość takich biletów – 6627. Dla porównania w latach 2018 i 2019 było to odpowiednio 5768 i 5761, a w roku 2020 tylko 3540. Ubiegły rok był jednak pierwszym w pandemii. Teraz pandemia nie przeszkodziła odnieść „Explore Wałbrzych” sukcesu. – Wynik jest rekordowy na skalę krajową – mówi Anna Żabska prezes Zamku Książ. Zamek nazywany Perłą Dolnego Śląska, jedna z największych atrakcji turystycznych regionu, bez wątpienia napędza całe przedsięwzięcie.

– Zależało nam jednak na tym, żeby turyści, którzy przyjadą do Książa zdecydowali się pojechać jeszcze trochę dalej – mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.