Wałbrzych: Rusza sygnalizacja świetlna i wszystkie relacje skrzyżowania Sikorskiego - Wysockiego - Kolejowa! [ZDJĘCIA]

- Informujemy, że z piątku na sobotę 26/ 27 sierpnia 2022 planowana jest zmiana w tymczasowej organizacji ruchu polegająca na uruchomieniu wszystkich relacji skrzyżowania ulic Kolejowej, Sikorskiego i Wysockiego wraz z sygnalizacją świetlną. Na wysokości ul. Mazowieckiej nastąpi powrót do jednej jezdni i dalej ruch będzie się odbywał jak dotychczas – dwukierunkowo łącznicą LR1 (pod wiaduktem WD/Z/7) - czytamy na oficjalnej stronie projektu budowy obwodnicy zachodniej Wałbrzycha.

Potwierdza to zatem nasze wcześniejsze ustalenia, wskazujące na termin oraz iście przełomowy zakres zmian. Oznacza to łatwiejsze nawigowanie po tym istotnym węźle komunikacyjnym, a także koniec objazdów z Centrum przez rozkopany Sobięcin do Białego Kamienia!

Warto też podkreślić, że po tej zmianie praktycznie przejezdna będzie niemal cała okolica Placu Grunwaldzkiego z wyjątkiem:

- wjazdu na główny nurt obwodnicy, czyli wiadukt WD/Z/7,

- oraz rozkopanego fragmentu ul. Chrobrego na wysokości Lisiej Sztolni (koło policji przy ul. Mazowieckiej będzie można zjechać jak dawniej pod wiaduktem przy węźle ul. Reja).