Wałbrzych: Ruszy remont trzech budynków na ul. Różanej! Podpisano już umowę z wykonawcą!

Za kilkanaście miesięcy w budynkach przy ul. Różanej 9, 9a i 9b w Wałbrzychu powstanie 12 pięknych mieszkań. Dzisiaj w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków podpisano umowę z wykonawcą gruntownego remontu – Grupą AGBUD Sp. z o.o.

Obecnie wspomniane, trzy kamienice są opuszczone i popadają w ruinę. W Wałbrzychu jednak ostatnio przywraca się do życia sporo tzw. ruder. Kosztuje to sporo pieniędzy, ale jeśli są zabytkami to nie można ich wyburzyć, a mieszkań w mieście potrzeba. Chociażby po to, żeby znaleźć lokum dla lokatorów domów, które są w takim stanie, że mależy je rozebrać. W Wałbrzychu średni czas oczekiwania na przydział lokalu komunalnego wynosi obecnie około 2 lat.