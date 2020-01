Wałbrzych: Ruszył konkurs „Ładny Dom". Można zgłaszać swoje kamienice

Z początkiem stycznia ruszyła w Wałbrzychu kolejna edycja konkursu „Ładny Dom”. To konkurs, który przeprowadzany jest od 2010 roku.

Biorący w nim udział właściciele, współwłaściciele albo wspólnoty mieszkaniowe, posiadające budynki niewpisane do rejestru zabytków, stanowiące ze względu na swe położenie, elementy i detale architektoniczne oraz historię ich użytkowania cenny obiekt kultury materialnej Miasta Wałbrzycha, wart podkreślenia, upowszechnienia i ochrony, mogą ubiegać się o przyznanie nagrody przyznawanej przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

Zgłoszenia dokonuje się poprzez złożenie formularza w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 lutego.

W ubiegłym roku w konkursie wzięło udział około 50 wspólnot. Przyznano 15 nagród. Triumfowała kamienica znajdująca się przy ul. Skłodowskiej-Curie. Za pierwsze miejsce dostała 5,5 tysiąca złotych.