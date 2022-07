Wałbrzych: Są wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Ponad 300 uczniów nie dostało się nigdzie!

W Wałbrzychu podano wyniki rekrutacji do tutejszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023. Do wybranej szkoły zakwalifikowało się już 1432 uczniów. Do liceum ogólnokształcącego 657 (46 proc.), do technikum 518 (36 proc.) i do szkoły branżowej I stopnia 257 (18 proc.). Aż 308 uczniów nie dostało się jednak do żadnej z nich.

– To była nietypowa rekrutacja – mówią w urzędzie miejskim.

Między innymi chętnych do nauki w wałbrzyskich szkołach było znacznie więcej niż zakładano. Przygotowano 1349 miejsc, a wniosków o przyjęcie wpłynęło aż 1740. To 391 dodatkowych uczniów, którzy przystąpili do rekrutacji. Znacznie więcej niż szacowano, bo aż 691, było też chętnych do nauki w Wałbrzychu, pochodzących z okolicznych gmin (zakładano ok. 270).

Przyczyn niedostania się do wybranej szkoły, upatruje się również m.in. w wybieraniu przez kandydatów tylko jednej placówki i jednego profilu oraz za małej ilości punktów rekrutacyjnych do placówek o wyższym priorytecie, „przeszacowanie” szans dziecka. Także za sprawą nieprzystępowania do dodatkowych testów (z kompetencji językowych i prób sprawności sportowej). Nie oznacza to jednak, że 308 uczniów, którzy nie „załapali się” nigdzie, przestanie uczyć się, albo będzie szukało miejsc w szkołach w odległych miejscowościach.