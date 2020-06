Wałbrzych: Skwer Smoleński z pomnikiem ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku otwarty!

– Kiedy w maju 2018 roku otwieraliśmy rondo Unii Europejskiej przedstawiłem ideę upamiętniania w ten sposób w naszym mieście ważnych wydarzeń z historii Polski – mówił podczas otwarcia Skweru Smoleńskiego Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha. Skwer z pomnikiem poświęconym ofiarom katastrofy to była jego inicjatywa. Spotkała się z poparciem w społeczeństwie. W efekcie 28 maja Rada Miejska Wałbrzycha wydała zgodę na umiejscowienie pomnika, a teraz można było uroczyście go odsłonić.

Na uroczystości oprócz władz miasta, przedstawicieli duchowieństwa, różnych ugrupowań i instytucji zjawili się też przedstawiciele rodzin ofiar katastrofy pochodzących z Dolnego Śląska: poseł na Sejm RP Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska (wdowa po Jerzym Szmajdzińskim) oraz poseł na Sejm RP Pan Jacek Świat (wdowiec po Aleksandrze Natalii-Świat).

– Jestem bardzo wszystkim wdzięczna. To co jest dzisiaj najważniejsze to łączenie – mówiła m.in. pani poseł podczas uroczystości. Dodawała, że dzieci, które w kwietniu 2010 roku miały 10 – 12 lat są teraz dorosłymi ludźmi, być może usiądą na skwerku, zainteresują się komu poświęcony jest pomnik, co się wtedy stało i dlaczego ważne jest żeby o ofiarach katastrofy pamiętać.