Na Poniatowie, przy polnej drodze idącej od ulicy Sybiraków widzimy porzucone składowisko części samochodowych. Można wnioskować, że pochodzą one z demontowanych pojazdów. Doszły do nas sygnały, że pobliski PSZOK nie przyjmuje plastikowych części motoryzacyjnych. Wiosek prosty, jak na odbierają, to wyrzucają gdzie popadnie. Zdjęcia otrzymaliśmy od czytelnika.

Wielkanoc A.D. 2020, puste kościoły i brak święconki. Wideo