Wałbrzych: Spowodował pożar sauny w Aqua Zdroju. Grożą mu 3 lata więzienia!

Olbrzymim brakiem odpowiedzialności i wyobraźni wykazał się 65-letni wałbrzyszanin, który doprowadził do pożaru sauny w kompleksie Aqua Zdrój. Do zdarzenia doszło w miniony piątek po godz. 14.30. Mężczyzna dolał olejku eterycznego na rozgrzane kamienie, nikomu nic o tym nie powiedział i poszedł pod prysznic. W efekcie wybuchł pożar w jednej z saun centrum sportowo-rekreacyjnego. Na szczęście dzięki szybkim działaniom strażaków nic nie stało się dwudziestu ewakuowanym osobom, a jedynie dwie z podejrzeniem podtrucia tlenkiem węgla trafiły do szpitala.

– Przez swoje nieodpowiedzialne zachowanie 65-latek odpowie teraz przed sądem. Za nieumyślne wzniecenie pożaru, który mógł zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach grozi mu teraz kara pozbawienia wolności do lat 3 – informują w wałbrzyskiej policji.