Wałbrzych: Stado Książ otwarte dla zwiedzających (ZDJĘCIA)

Zobaczmy nasz wałbrzyski skarb, konie ze Stada Książ. Stado już jest otwarte dla zwiedzających. Od 9 maja możemy zwiedzać to wyjątkowe miejsce z uwzględnieniem norm bezpieczeństwa. Obiekt jest czynny w godzinach od 10:00 do 18:00 (poniedziałek – niedziela). Obowiązuje wyłącznie zwiedzanie indywidualne, przy zachowaniu limitu do 70 osób.

