Święta Bożego Narodzenia to wspaniały czas. Warto jednak spotkań z najbliższymi nie ograniczać tylko do siedzenia przy stole. Jeden z naszych Czytelników także namawia do aktywności. On w pierwszy dzien świąt wybrał się na krótką wyprawę na górę Chełmiec. Udostepnił nam troche zdjęć.