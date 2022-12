Wałbrzych: Święty Mikołaj przyszedł do nich w towarzystwie policjanta!

Trochę nietypową wizytę miały dzisiaj (6 grudnia) dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu. Spodziewały się odwiedzin Świętego Mikołaja, ale nie przypuszczały, że przyjdzie do nich w towarzystwie...policjanta.

Spotkanie było jednak bardzo przyjemne. Okazało się bowiem, że jest to kolejna wizyta funkcjonariusza, który odwiedza systematycznie szkoły. Wyjaśnił, że jest gotów zawsze nieść im pomoc. Przypomniał też o konieczności używania odblasków.

A Mikołaj zjawił się z policjantem, bo to 6 grudnia. Dzieciom wręczono prezenty, była też okazja do zrobienia sobie pamiątkowej fotografii.