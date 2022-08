Wałbrzych: Syn Marii Bor Myśliborskiej udostępnił część jej prac. Od piątku w Starej Kopalni wspaniała wystawa!

W piątek, 2 sierpnia, o godz. 19 w wałbrzyskiej Starej Kopalni odbędzie się wernisaż wystawy „Oś czasu - Maria Bor Myśliborska”. Zorganizowanie retrospektywnej wystawy jest możliwe dzięki temu, że syn zmarłej Sławomir Olszamowski udostępnił posiadane przez siebie prace wybitnej artystki rzeźbiarki.

– Przekazuję je miastu jako depozyt – mówi pan Sławomir.

Przypomnijmy, że Maria Bor-Myśliborska to artystka doceniana na całym świecie. Jest jedyną wałbrzyszanką ujętą w wydawnictwie Who’s who in International Art,2000, Lausann.

Prezentowana na wystawie kolekcja składa się z prac wykonanych w brązie, żeliwie, ceramice oraz gipsie. Ekspozycja zostanie poszerzona o dokumentację zdjęciową i opisową najważniejszych realizacji Marii Bor-Myśliborskiej w przestrzeni miejskiej.

Do wystawy powstanie katalog z obszerną dokumentacją zdjęciową i opisową dorobku artystki. Kolekcja zostanie zaprezentowana w nowych przestrzeniach Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA, na terenie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Podczas trwania ekspozycji, odbędą się oprowadzania kuratorskie po wystawie oraz spacery w przestrzeni miejskiej prezentujące Galerię Rzeźby Plenerowej, której to Maria Bor była pomysłodawczynią.

Wystawę dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz gminy Wałbrzych. Będzie można ją podziwiać na Starej Kopalni codziennie, bezpłatnie w godz. 10 - 18.