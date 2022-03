Wałbrzych: Szkoła z Białego Kamienia chce wybudować „Miasteczko ruchu drogowego”! Paweł Gołębiowski

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu chcą wybudować „Miasteczko ruchu drogowego”. Zgłosili ten projekt do konkursu grantowego: Fundusz Toyoty – Dobre Pomysły Zmieniają Nasz Świat i zakwalifikowali się do drugiego etapu. Będzie to głosowanie. Liczą na sukces - zdobycie dofinansowania.