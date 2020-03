Wałbrzych: Szpital ustawi namiot do segregacji medycznej

Od poniedziałku, 16 marca przy szpitalu na ul. Sokołowskiego 4 w Wałbrzychu powstanie wydzielone miejsce (namiot) do wstępnej segregacji medycznej.

W sobotę, 14 marca w szpitalu przebywało 12 osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Wyniki 9 osób okazały się jednak ujemne, na wyniki pozostałych czekają.

Ze względu na ryzyko infekcji SARS-CoV-2 szpital jest zobowiązany do stworzenia osobnej ścieżki dla pacjentów z objawami zakażenia układu oddechowego, poza głównym traktem przyjęć do szpitala. Rozstawiony namiot to miejsce wstępnej segregacji – służy on do rozdzielenia dróg przyjęcia do szpitala dla osób z objawami choroby zakaźnej. Zastosowane przez szpital działania są prewencyjne i mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów.

Jednocześnie przypomina się, że osoby spełniające kryteria podejrzenia choroby zakaźnej zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia, NFZ i Głównego Inspektora Sanitarnego powinny: w pierwszej kolejności zgłaszać się do najbliższego oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego oraz telefonicznie zawiadomić Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego dla miejsca zamieszkania.