Wałbrzych: Tak wygląda obecnie w środku remontowana willa przy ul. Matejki! Paweł Gołębiowski

Zajrzeliśmy do remontowanej, dawnej willi doktora Issmera (lekarza Hochbergów) przy ul. Matejki 4 w Wałbrzychu. To budynek, w którym po wojnie siedzibę miała Państwowa Straż Pożarna. Później, przez lata stał opuszczony. Po remoncie dofinansowanym z Funduszu Inwestycji Lokalnych będą tam miały siedzibę: dom pobytu dziennego dla seniorów, świetlica środowiskowa dla młodzieży, będą też w willi pomieszczenia biurowe, Prowadzony pod nadzorem konserwatora zabytków remont idzie pełną parą, ma zakończyć się w tym roku, a do zrobienia jest sporo.