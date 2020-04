Wałbrzych: Tak „zaopiekował się" autem, że może posiedzieć 10 lat

Czujny sąsiad to jednak skarb. Potwierdza to zdarzenie z minionego piątku. Do dyżurnego Komisariatu Policji I w Wałbrzychu dotarło zgłoszenie, że w dzielnicy Podzamcze czterech mężczyzn najpierw szarpało za klamki volkswagena golfa, a następnie jeden z nich jakimś narzędziem otworzył zaparkowane auto. Policjanci, którzy natychmiast wybrali się na miejsce, zastali grupę mężczyzn, którzy wypychali samochód na ulicę. W pojeździe był wyłamany zamek i uszkodzona stacyjka. 35-latek z Wałbrzycha początkowo tłumaczył, że ma zgodę właściciela na użytkowanie auta, ostateczni zmienił jednak zdanie i przyznał się, że chciał pojazd ukraść. Wyjaśniał, że jego towarzyszenia nie zdawali sobie sprawy, że uczestniczą w kradzieży.

Okazało się, że właścicielka golfa przebywa za granicą i przekazała dokumenty od pojazdu 35-latkowi, jednak nie wyraziła zgody na jego użytkowanie, czy też zabranie z miejsca, w którym był zaparkowany.

Mężczyzna usłyszał już zarzut włamania do pojazdu, do którego się przyznał. Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Podziękowania należą się natomiast jednemu z mieszkańców Wałbrzycha za obywatelską postawę i zgłoszenie sprawy.