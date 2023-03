Wałbrzych: Takie widoki zobaczycie z wieży, która powstanie w Parku Sobieskiego (ZDJĘCIA)

Park Sobieskiego jest jednym z największych i najpiękniejszych parków w Wałbrzychu. Jest jednym z ulubionych miejsc spacerowych mieszkańców Wałbrzycha i turystów, a jego urok dodatkowo podkreśla fakt, że zlokalizowany jest on na wzgórzu, skąd rozciąga się piękny widok na miasto i okolicę.

Budowa wieży widokowej w parku Sobieskiego jest inicjatywą miasta Wałbrzych, które chce w ten sposób zachęcić turystów do odwiedzenia regionu oraz zaoferować mieszkańcom nową atrakcję. Jej wysokość ma wynieść około 40 metrów, pozwoli na podziwianie pięknych widoków na Wałbrzych i okolicę z jeszcze większej wysokości.

Wieża widokowa w parku Sobieskiego ma szansę stać się jednym z symboli miasta Wałbrzych oraz atrakcją turystyczną regionu Dolnego Śląska. Dzięki niej mieszkańcy będą mieli okazję podziwiać piękne widoki z jeszcze większej wysokości, a turyści będą mieli kolejny powód, by odwiedzić to piękne miejsce.