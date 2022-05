Wałbrzych: Tężnia solankowa powstaje w Parku Sobieskiego. Oto zdjęcia z budowy i wizualizacje

Tężnia solankowa powstaje w Parku Sobieskiego

Projekt tężni zawarto w Programie funkcjonalno-użytkowym załączonym do dokumentów postępowania przetargowego. W nim informowano o tym, że zaplanowana tężnia będzie mieć o szerokość: ok. 6,1 m, długość: ok. 15,5 m i wysokość: ok. 3,6-3,7 m. Jej podbudowa ma być betonowa, a konstrukcja wykonana ma zostać z drewna impregnowanego. Stelaż ma być przymocowany na drewnianych podwalinach do betonowej niecki. Wykop pod wykonanie niecki powstał, grunt uzbrojono, wykonano betonowanie, teraz powstaje infrastruktura niezbędna do zamontowania zbiorników solankowych.