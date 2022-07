Wałbrzych: Tężnia solankowa w Parku Sobieskiego jest już na ukończeniu! Zdjęcia!

W Parku im. Jana III Sobieskiego w Wałbrzychu dobiega końca budowa tężni solankowej. Powstaje ona w pobliżu ulic: Kunickiego i Inwalidów Wojennych, tuż obok placu zabaw. Będzie miała około 6,1 m szerokości, ok. 15,5 m długości i ok. 3,6-3,7 m wysokości. Drewniana konstrukcja została ustawiana i przymocowana na podwalinach drewnianych do niecki betonowej. Wygląda okazale i po prostu ładnie. Najważniejsze jednak są walory zdrowotne.

– Wdychanie bryzy solankowej przez jedną godzinę dostarcza taką samą dawkę jodu co kilka dni pobytu nad morzem. Inhalacje stosowane u zdrowych ludzi zwiększają odporność organizmu – zapewniają pomysłodawcy.

Budowa tężni solankowej jest projektem z Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Pomysł społeczników ze Śródmieścia bardzo się spodobał, zyskał odpowiednie poparcie, a teraz doczekał się realizacji. Za kilka dni tężnia, która ma kosztować około 738 tys zł, a stawiana jest przez firmę Sorted Sp. z o.o. z okolic Piaseczna, powinna być gotowa. Zostaną przy niej ustawione nowe ławeczki, kosze na śmieci, tablica informacyjna, zamontowane będzie oświetlenie. Będzie tam można spotkać się, posiedzieć, odpocząć.