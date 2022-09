Wałbrzych: Trwa Festiwal Foodtrucków – zobaczcie co można przekąsić! Paweł Gołębiowski

W Wałbrzychu, przy Galerii Victoria trwa Festiwal Foodtrucków. Oprócz pysznego jedzenia z całego świata, jest tam też dobra muzyka i kolorowe dmuchańce dla najmłodszych. Food trucki przy Galerii można jeszcze odwiedzać dzisiaj do wieczora i jutro. Kto zatem lubi takie jedzenie, lub po prostu nie ma pomysłu co ugotować w domu, a ma ochotę coś przekąsić może tam zajrzeć. Zobaczcie na zdjęciach co i za ile zjemy na Festiwalu!