Wałbrzych: Trwa przebudowa mostu na starej części ulicy Wieniawskiego (ZDJĘCIA)

Nie dojedziemy do kościoła Św. Anny i do okolicznych domów na Szczawienku. Prowadząca do tego miejsca droga jest nieczynna z powodu remont mostu na starej części ulicy Wieniawskiego. Ekipy remontowe rozebrały starą konstrukcję przeprawy. Obecnie wzmacniane są fundamentu konstrukcyjne mostu. Planowany koszt prac to około 750 tys. złotych. Dojazd do osiedla jest możliwy przez wybudowaną prowizoryczną drogę z alei Podwale przez ulicę Łączną. Prace będą trwały do października 2020 roku.

