Wałbrzych: Tu autobusem nie dojedziesz. Wykluczone komunikacyjnie miejsca na mapie naszego miasta!

Są w Wałbrzychu dzielnice, a częściej części dzielnic, gdzie mieszkańcy dojeżdżają do domów wyłącznie własnymi pojazdami, a bywa, że zdani są na poruszanie się na piechotę. Nie docierają tam bowiem autobusy komunikacji miejskiej, a tzw. busy w czasie pandemii przeważnie też się „wykruszyły”. To najczęściej wąskie uliczki, położone na uboczu, gdzieś na wzniesieniach. Ale nie zawsze. Na przykład ulice Batorego czy Lotników, ul. Psie Pole, część Ludowej i Reja i okolice tych ulic, to nie miejsca ma peryferiach.

W galerii zobaczycie kilka takich miejsc gdzie w Wałbrzychu nie dojedziemy autobusem.