Wałbrzych: Ukradł czekoladki. Przyłapany zaatakował ochroniarza

Nawet 15 lat więzienia grozi 21-latkowi, który ukradł w sklepie czekoladki i chciał uciec, a przyłapany zaatakował pracownika ochrony. Do zdarzenia doszło w środę po godz. 12.30 w jednym z marketów w centrum Wałbrzycha. Mężczyzna zabrał z półki 10 opakowań czekoladek o wartości 160 złotych i próbował uciec nie płacąc. Zareagował pracownik ochrony, ale został zaatakowany przez 21-latka. Ten zaczął uderzać ochroniarza rękami po całym ciele. Na pomoc napadniętemu ruszyli pracownicy sklepu. Po chwili zjawili się też powiadomieni policjanci. Zatrzymany mężczyzna przyznał się do popełnienia przestępstwa. Funkcjonariusze ustalili, że działał w warunkach recydywy, dlatego teraz 21-latkowi za kradzież rozbójniczą grozi kara aż 14 lat pozbawienia wolności. Prokurator Rejonowy w Wałbrzychu zastosował w stosunku do mężczyzny środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu zbliżania do pokrzywdzonego. Skradzione czekoladki po przeprowadzonej interwencji wróciły na półki sklepowe.