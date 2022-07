Wałbrzych: Ulica 1 Maja na starych fotografiach. Wtedy jeszcze łączyła dwie miejscowości!

Zobaczcie jak przed II wojną światowa wyglądała ulica 1 Maja w Wałbrzychu. To jedna z głównych ulic miasta. Prowadzi od rynku do Sobięcina, gdzie jest główną arterią dzielnicy. Przy 1 Maja znajdują się m.in. Muzeum Porcelany, Galeria „Victoria”, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.

Przed wojną była to droga, która łączyła dwie miejscowości – Waldenburg i Hermsdorf (teraz Sobięcin), ale nie była jedną ulicą. W Waldenburgu była to Gottesberger Strasse i Hermsdorfer Chaussee, a w Hermsdorf - Waldenburger Strasse, Hauptstrasse oraz Gottesberger Strasse. Zobaczcie jak wtedy wygladała.