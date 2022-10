Wałbrzych: Ulica Piłsudskiego, główna ulica Nowego Miasta, na przedwojennych zdjęciach!

Zobaczcie jak przed II wojną światową wyglądała wałbrzyska ulica Józefa Piłsudskiego. Oczywiście wtedy była to Hermannstrasse czy Weinrichstrasse, główna arteria Waldenburg Neustadt najbardziej reprezentacyjnej dzielnicy Waldenburga.

Obecnie ta część Wałbrzycha to Nowe Miasto. Dzielnica, która powstała w XIX wieku zachowała

ślady dawnej świetności i od pewnego czasu, po kolejnych remontach, nawet do niej powraca. Coraz lepiej prezentuje się też ul. Piłsudskiego, która jest osią Nowego Miasta, prowadzącą od placu Tuwima, czyli Śródmieścia, do ul 11 Listopada, a zatem Starego Zdroju.

W galerii zobaczycie jak Piłsudskiego prezentowała się przed 1945 rokiem.

Gdyby ktoś nie wiedział gdzie znajduje się ulica Piłsudskiego - mapka poniżej: