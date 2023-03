Wałbrzych: Ulica Traktorzystów na aktualnych zdjęciach. Zobaczcie!

Zobaczcie jak wygląda obecnie ulica Traktorzystów w Wałbrzychu. To krótka uliczka w dzielnicy Szczawienko, boczna ulicy Joachima Lelewela. Zaczyna się Lelewela, a kończy ogródkami działkowymi. Przed II wojną światową była to Amtshaus-Straße. Miejsce jest bardzo ładne, ciche spokojne, pełne zieleni. Kilka budynków przy ul. Taktorzystów jest zadbanych z nowymi elewacjami.

Prezentujemy tę ulicę na prośbę naszych Czytelników. Zwłaszcza, ci którzy wyjechali kiedyś na stałe z miasta chcą bowiem zobaczyć jak wyglądają obecnie miejsca, które pamiętają, gdzie mieszkali, czy odwiedzali je, do których czują sentyment. Pokazujemy zatem ulicę po ulicy, kamienicę po kamienicy. Znajome bramy, okna, zaułki.

Zobaczcie jak wyglądała ul. Traktorzystów w środę, 22 marca 2023 roku.