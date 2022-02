Wałbrzych: Urokliwe osiedle robotnicze przy ulicy Mącznej i Cichej (ZDJĘCIA) Dariusz Gdesz

W 1925 roku przy ulicach Cichej, Mącznej i Rolniczej staraniem dyrekcji kopalń Hochbergów powstało unikalne osiedle górnicze. Bloki zostały zaprojektowane w duchu dualistycznej architektury śląskiej tal 20. XX wieku. Do dziś miejsce to zachwyca. Ciekawostką jest połączenie zielonych okien i klinkierowej fasady. Na Górnym Śląsku okna malowane były na czerwono. Czy zielone okna to dolnośląska tradycja?