Wałbrzych: Uwaga kierowcy! Zamknięcie ulicy, utrudnienia i zmiany tras autobusów

Wyścig kolarski - utrudnienia dla kierowców

Nadchodzi kolejny wyścig kolarski „O Złotą Spinkę Prezydenta Miasta Wałbrzycha”. Na czas tej imprezy za 25 czerwca, czyli w sobotę, nastąpi całkowite zamknięcie Alei Podwale w Wałbrzychu od skrzyżowania z ul. Hetmańską do skrzyżowania z ul. Basztową.

Utrudnienia mają wystąpić od godziny 14 do godziny 19, wówczas nastąpi czasowe zamknięcie przystanków położonych na al. Podwale oraz zmianie ulegną trasy przejazdów autobusów linii: A, C, 1, 9, 18.