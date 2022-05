Wałbrzych: Uwaga! Przychodnia Śródmieście - Biały Kamień z utrudnieniami. Do kiedy potrwają?

NZOZ "Śródmieście - Biały Kamień" w Wałbrzychu - remont i utrudnienia

W ostatnich latach przychodnia przy ul. Wysockiego w Wałbrzychu przeszła gruntowne przebudowy i modernizacje zarówno swoich dwóch budynków, jak i zaplecza parkingowego. Po majówce rozpoczęto przebudowę schodów zewnętrznych przy głównym wejściu (budynek A) od strony ul. Wysockiego, co wiąże się z utrudnieniami dla odwiedzających lecznicę i jej pacjentów. - Zachęcamy pacjentów, by wjeżdżali samochodami i wchodzili do naszej przychodni od strony apteki przez parking i budynek B. W trakcie remontu mamy problem z przejściem do budynku A, dotyczy to zwłaszcza nieczynnego podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W czasie remontu nasi panowie konserwatorzy przygotowali tymczasowe wsparcie dla osób z trudnościami w poruszaniu się w postaci tymczasowych szyn. Pomogą też w dotarciu we wskazane miejsce - wyjaśnia Lidia Dziubek, prezes zarządu przychodni.



NZOZ "Śródmieście - Biały Kamień" w Wałbrzychu - gdzie parkować?