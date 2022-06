Wałbrzych: W całym mieście będą nowe boksy na pojemniki na odpady. Właśnie stanął pierwszy!

W Wałbrzychu, przy ul. Piętnastolecia w dzielnicy Piaskowa Góra postawiono nowy, estetyczny boks na pojemniki na odpady.

– To początek większego przedsięwzięcia. Planujemy w ciągu kilku lat wybudowanie takich boksów w całym mieście. W sumie będzie ich w sumie około 400 – mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha. Zaznacza, że zadanie nie jest wcale łatwe do zrealizowania. Boksy muszą np. powstawać na gruntach należących do miasta, powinny też być usytuowane blisko drogi. No i nie są tanie.

– Ten pierwszy kosztował 19,5 tysiąca złotych – mówi Bogdan Stanek, prezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych. Dodaje, że w najbliższym czasie wybudowanych zostanie w mieście sześć podobnych boksów.

Na ul. Piętnastolecia mieszkańcy osiedla zaangażowali się mocno w zagospodarowanie terenu wokół. Niedługo zazieleni się tam, a metalową klatkę powinien opleść bluszcz.

Prezydent Szełemej i prezes Stanek podkreślają, że dobrze byłoby, aby wszędzie lokalna społeczność tak zareagowała na budowę boksu.