Wałbrzych. W mieście można wypożyczyć hulajnogi elektryczne. Mieszkańcy już z nich korzystają.

Wynajęcie e-hulajnogi to koszt 3 zł za start i 50 gr za każdą minutę jazdy. Pojazdy osiągają prędkość do 25 km/h, ich zasięg na jednym ładowaniu: do 35 km. Użytkownicy będą je wypożyczać wprost z ulicy poprzez darmową aplikację mobilną, która jest udostępniona w sklepach Google Play i AppStore.